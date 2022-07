Lutto per Simona Salvemini, ex di Filippo Bisciglia: è morta sua mamma

Un vero e proprio lutto quello che sta vivendo in queste ore Simona Salvemini, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello ed ex fidanzata di Filippo Bisciglia. La donna, infatti, è stata costretta a dire addio per sempre ad una delle persone più importanti della sua vita, sua mamma.

Tramite un’Instagram Stories Simona Salvemini ha annunciato la prematura scomparsa della sua amata mamma. Ricordiamo che la 45enne ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello ed è conosciuta per essere stata la fidanzata di Filippo Bisciglia. Queste sono state le parole che l’ex gieffina ha scritto per dare il triste annuncio:

Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita.



Dopo l’annuncio della scomparsa prematura di sua mamma, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha rilasciato dichiarazioni riguardo le cause della sua improvvisa morte.

Simona Salvemini: dal Grande Fratello alla decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo

Simona Salvemini è stata una concorrente nella sesta edizione del Grande Fratello. Successivamente la 45enne ha partecipato al reality La Talpa per poi prendere la decisione di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo.

Tutti ricorderanno la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia. Nonostante la loro storia sia naufragata, tra i due sono rimasti affetto e stima reciproca come dimostrano le parole che il conduttore ha scritto per la sua ex fidanzata: