Madalyn Davis perde la vita precipitando da una scogliera Madalyn Davis, modella e influencer britannica, perde la vita precipitando da una scogliera in Australia; ecco cos'è accaduto

Madalyn Davis, ventunenne britannica, ha perso la vita nella mattinata di domenica, 12 dicembre 2020, precipitando da una scogliera in Australia. La scogliera di Diamond Bay Reserve a Sydney è un post molto bello dove molte persone vanno a farsi immortalare. Ecco cosa sarebbe successo a Madalyn Davis, secondo il racconto degli amici che erano con lei.

Madalyn Davis, 21 anni, è caduta da una scogliera alta 30 metri nella Diamond Bay Reserve a Sydney intorno alle 6:30 nella mattinata di domenica, 12 gennaio 2020. Secondo la polizia, la ragazza era stata a una festa a Vaucluse sabato sera. Lei e sette amici avevano deciso di dirigersi verso le scogliere nelle prime ore di domenica e aspettare l’alba. Si pensa che si siano arrampicati su una recinzione, scavalcandola, per sedersi sul bordo di una scogliera a guardare l’alba e a scattare qualche selfie mozzafiato.

Madalyn Davis si era seduta sul bordo della scogliera ma ha perso l’equilibrio ed è scivolata, precipitando da circa 30 metri di altezza. La caduta le è stata fatale: la ragazza ha perso la vita sul colpo. La polizia del NSW ha detto che i servizi di emergenza, tra cui Pol Air e il Comando di area marina, sono stati chiamati alle 6.30.

Il corpo di Madalyn Davis è stato trovato nell’acqua quattro ore dopo la chiamata della polizia.

La modella britannica era arrivata in Australia da Lincoln alla fine dell’anno scorso, dopo aver già visitato altri posti meravigliosi come la Thailandia.

Purtroppo lei non è stata la prima a precipitare da quelle scogliere, che sono un hotspot per i turisti che cercano di scattare foto su Instagram.

Domenica pomeriggio, la madre di Madalyn Davis, Rebecca Smith, aveva cercato disperatamente di mettersi in contatto con sua figlia, pubblicando online un appello con scritto: “Qualcuno ha visto Maddie? Non riesco a contattarla, per favore contattaci se eri fuori con lei la scorsa notte”.

Un’amica aveva scattato una foto di Madalyn Davis sull’isola pochi giorni prima che l’orribile incidente accadesse.

Lunedì mattina i genitori hanno confermato che Madalyn Davis – che era stata descritta come “uno spirito libero” e “bella dentro e fuori” dagli amici online – aveva perso la vita.