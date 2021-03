Madame a Sanremo: ecco cosa c’era scritto sulla maglia della rapper

Una delle rivelazioni di questa edizione del Festival di Sanremo è sicuramente la cantante Madame, la più giovane artista in gara nella sezione Big. Il suo brano “voce” è uno dei più apprezzati. Anche ieri nella puntata dedicata alla canzone italiana con le cover, Madame si è presentata sul palco vestendo i panni di una professoressa per portare in scena il “tema dell’incomunicabilità”.

Fonte: Instagram

Infatti il brano scelto da cantare è stato “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano, una canzone con un testo che non ha praticamente alcun significato.

Sul palco del teatro Ariston Madame è salita intorno all’una di notte. Gli occhiali abbassati, la cattedra al centro del palco e un gruppo di giovani studenti seduti ai banchi (a rotelle). La giovane artista ha indossato un completo Dior grigio, composto da una giacca e un pantalone dall’aria molto seria. Un look molto diverso dal completo effetto specchio di Dior con cui l’abbiamo visto durante la prima serata.

Fonte: Rai

Madame a Sanremo, ecco cosa c’era scritto sulla maglia

Ad attirare l’attenzione è stata anche la maglia che la cantante indossava sotto la giacca. Una maglia grigia tempestata di perline e con un ricamo particolare che formava una lunga frase in corsivo. Durante l’esibizione si intravedeva appena, ma è stata la rapper a svelarne il contenuto, postando una foto del testo sul suo account Instagram. Sulla t-shirt c’era scritto: “A volte mi chiedo perché non sentendo necessario parlare agli altri lo faccio così sovente e con tanto amore”. Una frase che è in tema con la serata visto che aveva deciso di portare sul palco di Sanremo il problema dell’incomunicabilità. con tanto di sedie a rotelle tanto criticati nei mesi scorsi.

Fonte: Rai

Infatti al termine dell’esibizione i social sono impazziti cannoneggiando contro la Azzolina: “Madame sul podio già solo per aver portato sul palco dell’Ariston i banchi con le rotelle che finalmente sono serviti a qualcosa”– ha scritto un utente.