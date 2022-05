Madonna scrive a Papa Francesco attraverso Twitter chiedendo un incontro per discutere di alcune questioni importanti

Madonna scrive a Papa Francesco chiedendo un inaspettato incontro per discutere di cose personali ed importanti. La famosa cantante amata e conosciuta in tutto il mondo ha utilizzato il proprio profilo Twitter per arrivare direttamente al cuore del pontefice.

In un primo momento gli utenti social hanno pensato ad una battuta, ad uno scherzo che in realtà si è dimostrato un vero e proprio appello. Il motivo dell’incontro richiedo dalla pop star vedrebbe alla base alcuni argomenti importanti in merito alle sue scomuniche accumulate nel corso degli anni.

In pochissime ore le parole di Madonna hanno fatto il giro del mondo fino tra condivisioni e lo stupore di milioni di fan. Nei giorni scorsi infatti, l’amata cantante ha annunciato il suo arrivo su Twitter, pronta a far scatenare le persone che la seguono.

“Ciao ragazzi. Sono il vostro peggior incubo. Da ora sono un membro attivo di Twitter!” afferma Madonna in un primo post social. Dopo il suo arrivo scoppiettante però, si è fatto avanti il tweet che nessuno si sarebbe mai aspettato ovvero l’appello al papà.

Madonna scrive a Papa Francesco: “questioni importanti”

La pop star internazionale all’interno del suo profilo Twitter ha così lanciato un appello a Papa Francesco, chiedendo un incontro importante. Quest’ultima infatti, ha intenzione di parlare delle sue scomuniche accumulate nel corso degli anni.

Madonna è stata scomunicata ben tre volte continuando ad affermare che non sia affatto giusto. Proprio per questo motivo, è proprio lei a richiedere via social un incontro con il pontefice che, in pochissime ore ha fatto il giro del mondo.

“Ciao Francis, sono una brava cattolica, lo giuro! Oddio, voglio dire… non giuro. Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna“ afferma la cantante.

Nonostante la sua inaspettata richiesta, a distanza di ore non è arrivata nessuna risposta da parte della Chiesa e dello stesso Papa Francesco. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per vedere se il pontefice accetterà o meno la proposta di Madonna.