Finalmente è a casa Malti Marie, la figlia di Nick Jonas e Priyanka Chopra. La piccola appena nata ha dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale, nel reparto di terapia intensiva, perché nata prematura. Grande preoccupazione per i genitori molto famosi nel mondo dello spettacolo, che ora però sono felici di accoglierla a casa.

La bambina è nata lo scorso 15 gennaio da madre surrogata, ma fino al giorno della Festa della mamma, che si è celebrata nei giorni scorsi anche negli States, la piccola non è potuta andare a casa sua. Malti Marie, come l’hanno chiamata i genitori, è nata infatti prematura e per tre mesi è stata ricoverata nell’unità di terapia intensiva neonatale.

I genitori della bambina hanno condiviso lo stesso post su Instagram in cui mostrano la piccolina, con la faccina coperta da un cuoricino bianco. Nel testo hanno raccontato l’ansia e le preoccupazioni provate in questi giorni. Ma anche la gioia di poterla finalmente accogliere a casa.

Per Nick Jonas, Priyanka Chopra e soprattutto per la bambina il peggio è passato, come hanno raccontato i genitori nel post su Instagram in cui hanno anche ringraziato i medici che si sono presi cura della piccina.

Nel giorno della Festa della mamma non possiamo fare a meno di riflettere sulle montagne russe su cui abbiamo vissuto in questi mesi. E su cui hanno vissuto, ora lo sappiamo, tante altre persone. Dopo oltre 100 giorni in terapia intensiva neonatale, la nostra bambina è finalmente a casa.

Malti Marie la figlia di Nick Jonas e Priyanka Chopra insieme, finalmente tutti a casa

Il cantante americano e l’attrice indiana sono sposati dal mese di dicembre 2018. E oggi sono genitori della piccola e sono al settimo cielo per la loro bambina tosta, come l’hanno definita loro nel post pubblicato sui social.

Il nostro prossimo capitolo inizia ora.

Così hanno scritto i genitori, che poi hanno aggiunto: