Mamma Sharon Fonseca mostra la piccola Blu Jerusalema dopo l’operazione subita a soli 5 mesi di vita: le sue toccanti parole

Il video di Sharon Fonseca dopo l'operazione della sua bambina: come sta Blu Jerusalema

Sono stati momenti preoccupanti, quelli che Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno trascorso negli ultimi giorni. La loro bambina Blu Jerusalema è stata operata al palato a soli 5 mesi.

Dopo la nascita della piccola, i due genitori avevano raccontato della sua malformazione congenita: la palatoschisi. Si tratta di una condizione che colpisce il palato duro o quello molle e che comporta una specie di fessura di diverse dimensioni.

Per tutto il tempo, mamma Sharon e papà Gianluca sono rimasti accanto alla loro bambina, sostenendola e accompagnandola durante la nuova esperienza. Dopo l’operazione, entrambi i genitori hanno voluto raccontare tutto sui social, attraverso dei post commoventi.

Le parole di Sharon Fonseca

Sharon Fonseca ha pubblicato sul suo profilo social, un toccante video che mostra alcuni dei momenti trascorsi in ospedale con la piccola Blu Jerusalema.

All’inizio di questa settimana abbiamo operato la palatoschisi di nostra figlia. È stata una settimana molto impegnativa per noi e potete immaginare per lei… il fatto che un bambino subisca un intervento chirurgico, scuote davvero tutto il tuo mondo di genitore. Il nostro angelo davvero non smette di stupirci! È stata davvero coraggiosa, calma e dolce. Sono così orgogliosa di essere sua madre!

Con le lacrime agli occhi, voglio dirvi che il mio cuore va a tutti i genitori che stanno vivendo esperienze come questa per la salute dei propri figli. Spero che voi siate sempre protetti. Adesso siamo a casa e siamo grati per tutto. 🙏🏽❤️

L’operazione di Blu Jerusalema è andata bene e la piccola, come ha raccontato la sua mamma, si è comportata da vera guerriera. Ma la paura per mamma e papà è stata comunque grande. Anche Gianluca Vacchi ha commentato quanto accaduto: