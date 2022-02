Manila Nazzaro accusata di razzismo da parte di Barù: “stai offendendo i cinesi”

Al Grande Fratello VIP inizia a salire la stanchezza. Non solo triangoli amorosi e chimica artistica, ma ci sono anche polemiche e questa volta al centro di tutto c’è Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia stava facendo un massaggio a Davide Silvestri imitando le mosse cinesi e a questo punto Barù è andato su tutte le furie.

Il nuovo concorrente l’ha accusata di razzismo e le ha detto che non è affatto divertente stereotipare alcuni mestieri

Sei stata simpatica? Sarà simpatica, ma anche razzista. Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Come te ti dissoci da quanto dico ad una che si sta ingrifando, io lo faccio con te. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui.