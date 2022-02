Manila Nazzaro è una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione. L’ex Miss Italia oggi è al centro di una polemica per alcune frasi pronunciate nei confronti di un ex concorrente.

Mentre era in piscina a confidarsi con Miriana Trevisan è infatti uscito fuori il discorso relativo al rapporto che la showgirl ha avuto con Nicola Pisu.

Manila Nazzaro ha ricordato il momento in cui Nicola Pisu ha detto a Miriana Trevisan che meritava un uomo che la trattasse male. Queste parole non sono piaciute a Manila che ha spiegato:

Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’. Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato.

Sul “morire affogato” il pubblico non ha potuto chiudere un occhio. La donna ha concluso:

Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo.

La Nazzaro ha poi continuato a consolare l’amica sottolineandole che lei non ha sbagliato nulla:

In quella storia parlavi soltanto te praticamente. Tu stavi con lui anche perché eri in carenza d’affetto. […] Tu non hai sbagliato Miriana, magari hai fatto degli errori per proteggere lui. Certo che dagli sbagli si impara. Succede che uno inciampa, ma l’importante è farne tesoro. La grandezza d’animo è ammettere lo sbaglio e capirlo. Tu hai sbagliato in buona fede e l’hai fatto per altruismo.