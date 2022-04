Manila Nazzaro, insieme a Miriana Trevisan, è stata di nuovo ospite a Verissimo.

La donna ha parlato di nuovo della sua esperienza al Grande Fratello VIP, in particolare dei rapporti con le opinioniste.

Anche con Adriana Volpe, infatti, ci sarebbero stati dei vecchi dissapori che però ora sto state chiarite:

In passato la stampa ci aveva messo contro, ma noi abbiamo sempre dimostrato di essere oltre le polemiche e gli scontri. Siamo due donne simili, che si sono riconosciute in tante cose. Io ho avvertito Adry come una spalla, una persona presente per me. Lei è stata un un punto di forza importantissimo. Voglio ringraziarla per la stima, l’affetto e per non aver mai prestato il fianco a polemiche inutile.