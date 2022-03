Manila Nazzaro al termine della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha spiegato di essere molto delusa per il comportamento di Miriana Trevisan. Tra le due donne nel corso degli ultimi mesi è nata una grandissima amicizia che, nella diretta di ieri sembra essersi inclinata definitivamente.

Miriana davanti alla domanda di Alfonso su chi salvare tra Miriana e Sophie, si è dimostrata molto indecisa e titubante. È proprio la gieffina infatti, a spiegare che: “Alfonso è difficilissimo, qui davanti ho la mia nipotina e una sorella. Sono così legata ad entrambe e non so cosa fare. Ok in questo momento ho ancora troppo bisogno di Mani e quindi salo lei per questo motivo”.

Dopo la puntata Manila si è lasciata andare ad un libero sfogo insieme a Davide Silvestri e Delia Duran . La ex Miss Italia infatti, ha svelato la delusione provata nei confronti di Miriana e della scelta titubante che l’ha salvata da un televoto flash.

Manila Nazzaro delusa da Miriana Trevisan

L’indecisione di Miriana ha scaturito molta rabbia e delusione nei confronti di Miriana che si è dimostrata in difficoltà davanti alla domanda di Signorini. Nonostante un primo momento di confusione, la ex velina di Non è la Rai ha scelto di salvare la sua storica amica lasciando andare al televoto Sophie Codegoni.

Durante il lungo sfogo, Manila ha affermato: “Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava. Anzi pensano pure che sia la più debole con Davide. Quello che è successo mi ha lasciato un po’ scossa. Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’”.

“Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie ed era indecisa. Ti giuro che è rimasta lì un po’ e non sapeva chi scegliere. Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie. Io al posto suo non avrei esitato un istante a dire ‘salvo Miri’”.

Manila ha poi terminato spiegando: “Ci sono rimasta male perché comprendo i rapporti, ma come fa a non sapere chi scegliere tra me e Sophie? Perdonami passa molto più tempo con me che con lei, non la capisco mi dispiace. Invece lei non sapeva cosa fare”.