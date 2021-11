Anche le amiche litigano.. e di che tinta. Nella casa del Grande Fratello VIP è scoppiata di nuovo una discussione tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Il motivo? Le pulizie della cucina.

Il tutto è scoppiato durante il compleanno di Miriana Trevisan, o meglio a festa finita. A Soleil tocca cucinare e pulire, ma Manila Nazzaro si è offerta di occuparsi delle pulizie per far saltare il turno all’amica e aiutare Miriana.

Soleil Sorge ovviamente ha subito puntualizzato: “Ok, basta che domani non venga fuori che mi sono rifiutata o che non voglio pulire. Perché sono state loro a dirmi che avrebbero cucinato stasera”

Ma a fine serata ha anche provocato con delle frecciatine ad effetto: “Hai voluto cucinare? E adesso pulisci! Te piace preparare la torta? Bene ora pulisci.”. La ragazza aveva anche rovesciato del vino e ha sicuramente sfastidiato la Nazzaro che le ha risposto per le righe:

Io non è che faccio un caso assurdo per il vino, ma in generale. Ma figurati che mi frega a me del vino, mica è casa mia, è il principio. Ci sono rimasta male che hai fatto dell’ironia sulle pulizie. Ho lavato i piatti fino alle 3 di notte capisci? Devo parlare con un tono tranquillo? Questo è il mio modo di parlare quando sono colpita. Mi hanno detto che tu ironizzavi sul fatto che io stessi pulendo e ci sono rimasta male, è la verità. Comunque io non porto rancore, figuriamoci poi a te, sai il bene che ti voglio e il rapporto che c’è tra noi”.

Solei Sorge, che non ne manca una ha specificato però quanto pensasse della serata a cui lei ha partecipato anche marginalmente:

A me faceva ridere che la casa era piena di panna lanciata per aria da tutti gli altri e voi avete notato soltanto il mezzo bicchiere di vino che mi è caduto. La casa intera era sottosopra e voi avete sottolineato solo il vino. Questa casa è piena di falsi e codardi, non ne posso più. Io non ti ho mai ridicolizzata e non mi mettere cose in bocca!