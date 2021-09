Nella casa del Grande Fratello Vip si sono già create le prime fazioni e i primi gruppi. In alcuni però ci sono degli equilibri movimentati e tra le donne ci sono delle grandi sorprese. Manila Nazzaro ha svelato cosa ne pensa di Soleil Sorge.

Manila Nazzaro, dopo i primi diverbi, ha realmente svelato il pensiero di su Soleil Sorge e senza mezzi termini ha detto:

Soleil è una schietta e diretta. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui. Non penso proprio che non sia stata chiara. A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette.