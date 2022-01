Manila Nazzaro era una dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello VIP, ma dopo qualche mese il pubblico si è diviso. L’ex Miss Italia infatti ha deciso di schierarsi dalla parte di Katia Ricciarelli anche quando la cantante lirica ha fatto degli scivoloni.

Le due sono diventate solide alleate e hanno decisamente stancato il pubblico per alcuni atteggiamenti al di sopra delle righe nella casa. Ora, sembra anche che per far un favore alla sua amica, Manila Nazzaro abbia infranto il regolamento.

Durante la diretta del Grande Fratello VIP, infatti le nomination fatte in segreto dai concorrenti in mistery room non possono essere svelate a coloro che rimangono fuori dalla stanza, ma alla curiosità di Katia Ricciarelli, l’ex Miss Italia non ci ha pensato due volte:

Chi è stato votato adesso? Miriana da Sole, Soleil da Miriana. Soleil ha preso il voto anche da Manuel, boh ne ha presi diversi. Manuel l’ha preso da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che andrà via molto presto quindi lo nomino’. Poi Federica ha fatto un voto nullo perché ha votato Carmen, che non si può votare. No, non ho detto che non si può votare Federica. Dicevo che Federica ha votato Carmen, che è già in nomination e quindi il suo voto è stato annullato.

Il pubblico, molto attento, si è accorto di questo dialogo e ha proposto la squalifica della concorrente, però sembra che la produzione non ci pensi proprio. L’appello è stato rivolto anche ad Adriana Volpe che sembra essere la paladina della giustizia di questa edizione, ma anche in questo caso non c’è stato niente da fare.