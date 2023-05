Manila Nazzaro ha un nuovo amore? La conduttrice rompe il silenzio

Nel corso degli ultimi giorni, Manila Nazzaro è stata ospite a Generazione Z, il celebre programma condotto da Monica Setta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore alla conduttrice e si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata e sentimentale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo alcuni anni di amore con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro ha messo un punto definitivo alla sua relazione. Ad oggi, i due hanno deciso di intraprendere due strade diverse in quanto il sentimento si era affievolito. In occasione di un’intervista rilasciata al programma Generazione Z, la celebre conduttrice ha parlato del periodo complicato trascorso insieme al suo ex fidanzato.

In ogni modo, nel corso dell’ultimo periodo, si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni in merito ad una nuova liasion. Infatti, si vocifera che la donna sia già impegnata in un’altra relazione con il ballerino Stefano Oradei. A soddisfare i più curiosi ci ha pensato a lei stessa al programma condotto da Monica Setta.

Quest’ultima non ha potuto fare a meno di chiederle chiarimenti sulla sua precedente relazione sentimentale ma, senza fare troppi giri di parole, le ha anche domandato se le voci di corridoio corrispondono alla realtà. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere. Lei stessa ha smentito il tutto. Infatti stando alle sue dichiarazioni, tra i due ci sarebbe solo amicizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

Stefano Oradei: chi è l’uomo finito nel gossip di Manila Nazzaro

Stefano Oradei è un famoso ballerino e insegnante di danza. L’uomo ha preso parte al cast di Ballando Con Le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. Tuttavia, è un volto famoso nel mondo dello spettacolo anche per la sua storica relazione. Infatti è stato fidanzato con Veera Kinnunen per oltre 10 anni.