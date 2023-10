Manila Nazzaro è tornata sui social e questa volta ha scatenato una nuova polemica per via delle sue parole rilasciate sotto uno scatto. La ex Miss Italia ormi non nasconde più il suo grande amore per Stefano dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso.

Entrambi infatti, all’interno dei propri profili non fanno altro che condividere scatti romantici insieme, momenti di tenerezza ma anche il loro aver ritrovato la felicità. Questa volta Manila ha descritto la sua relazione piena di attimi indimenticabili a differenza di quanto aveva affermato con il suo ex compagno.

Il suo ostentare la nuova relazione però, non sta affatto piacendo agli utenti social che, hanno cambiato opinione nei suoi confronti. Nonostante questo, però, è proprio Manila di recente a rilasciare alcune parole inaspettate in merito a Stefano. Ecco cos’è successo.

Manila Nazzaro, la sua ultima foto scatena i social: “Devo dire una cosa su Stefano…”

La dedica che la ex Miss Italia ha svolto nei confronti del suo nuovo compagno è stata chiara e visibile agli occhi di tutti. Quest’ultima infatti, all’interno del proprio profilo Instagram ha condiviso i propri sentimenti per Stefano in concomitanza con il loro anniversario.

Dopo la gogna mediatica in cui Maniera era finita dopo la fine della sua relazione con Amoruso, sembra pian pianto tornare il sereno. In passato fu proprio lei infatti a rispondere alle critiche ricevute spiegando: “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti. Ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata”.

Ora finalmente la speaker radiofonica vive la sua storia d’amore con il ballerino alla luce del sole e di recente ha caricato una foto dedicata a Stefano. Al suo interno possiamo leggere: “Benvenuto OTTOBRE, il nostro mese promette bene”. Affermazione a cui ha risposto lo stesso fidanzato: “Ti prometto che sarò tuo per sempre. Noi ovunque e mi prenderò sempre cura di te… per l’eternità”.