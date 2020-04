Manila Nazzaro racconta la fine del suo matrimonio: “Ho scoperto il tradimento di mio marito” L'ex Miss Italia Manila Nazzaro racconta la sua delusione e la fine del suo matrimonio

La speaker radiofonica e conduttrice TV Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999, sul giornale “Diva e Donna” attacca il suo ex marito:

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”.

L’ex Miss Italia racconta, di aver scoperto solo attraverso i social che Francesco Cozza, padre dei suoi due figli, ‘Francesco Pio di 14 anni e Nicolas di 8’, si è rifatto una nuova famiglia. La relazione tra i due giunge quindi al termine, dopo 12 anni di matrimonio, lei afferma che:

“Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto”.

La sua dichiarazione persegue con: “Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita“.

Manila Nazzaro conclude e dice: “I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”.

L’ex centrocampista Francesco Cozza adesso convive con una donna di nome Milena, dalla quale nel 2018 ha avuto un figlio, Leonardo. Alla luce di questi avvenimenti, Manila Lazzaro, ancora addolorata per la fine del suo matrimonio, commenta:

”Non è una cosa bella, vedere delle immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui“.

E ci confida che:“Lui non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”. Da un anno a questa parte anche Manila si è rifatta una vita, ha trovato un nuovo compagno, Lorenzo Amoruso, anche lui calciatore.

E secondo quanto viene riportato nel fatto quotidiano l’ex Miss italia ha ora in mente di mettere anima e corpo nel suo lavoro, prendendo posto nel cast de “I fatti nostri”.