Manila Nazzaro risponde alle offese che l’hanno vista protagonista una volta fuori dal Grande Fratello Vip. Il percorso dell’ex Miss Italia è stato ricco di alti e bassi, terminato ad un passo dalla finalissima nonostante il suo forte desiderio di poter vincere.

L’ex gieffina a distanza di circa sei mesi ha potuto riabbracciare i suoi bambini e il suo compagno Lorenzo Amoruso, decidendo di prendersi dei giorni per la sua famiglia. Ora che Manila è determinata a riprendere in mano la sua vita, ha deciso di rispondere ad alcuni commenti negativi in merito alla sua persona.

Quest’ultima infatti, è stata accusata di aver vestito i panni di ‘lavapiatti’ all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La Nazzaro ha ricevuto diverse critiche per aver dato troppa attenzione alle faccende domestiche, all’ordine e alla pulizia invece di pensare al suo percorso personale.

Ora che Manila Nazzaro è fuori dal reality show, ha deciso di rispondere alle persone che l’hanno criticata sottolineando quanto sia orgogliosa di essere definita in quel modo. Molti utenti social hanno difeso ma anche accusato la gieffina e per questo, è proprio quest’ultima a mettere un punto alla questione.

Manila Nazzaro risponde alle critiche: “Orgogliosa di essere una lavapiatti”

La ex gieffina ha ricevuto diverse critiche su Twitter nonostante le difese di alcuni utenti social. Uno di questi infatti, ha difeso e sottolineato quanto il percorso di Manila sia stato completo e pieno di grandissime soddisfazioni.

Un utente ha così affermato: “Da prima dell’inizio del GF che tifavo per te Mani, sei stata 6 mesi in quella casa e meritavi di stare in finale perché hai fatto un percorso stupendo e non badare alla gente che ti giudica come lavapiatti, per me sei stata una donna stupenda e vera. Sempre con te”.

Di tutta risposta, Manila nel suo profilo Twitter ha affermato: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così”.