Manila Nazzaro rompe il silenzio su Stefano Oradei, lo sfogo social non è passato inosservato: le sue parole

Manila Nazzaro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di queste ultime settimane. La storia d’amore che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato con Stefano Oradei sta occupando le pagine di moltissimi giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore l’ex Miss Italia si è lasciata andare ad un lungo sfogo social che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Manila Nazzaro una vera e propria furia sui social. In seguito al gossip che l’ha vista protagonista insieme al suo nuovo compagno Stefano Oradei, l’ex Miss Italia ha deciso di rompere il silenzio e di esporti in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Come già anticipato, l’ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo social che non è passato inosservato.

Queste sono state le parole che Manila Nazzaro ha condiviso tramite alcune Instagram Stories:

Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata.

E, continuando, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi aggiunto:

Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa. Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne.

Infine, concludendo, Manila Nazzaro ha dichiarato: