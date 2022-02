Un periodo durissimo per Manila Nazzaro al Grande Fratello VIP. La donna è tra le candidate alla finalissima, tuttavia non sta vivendo un bel periodo nella casa di Cinecittà.

Al momento lei e Soleil Sorge, che sembrava essere una delle sue migliori amiche, non si parlano. Le due si sono scontrate dopo l’ingresso di Delia Duran che si è invece legata subito a Manila Nazzaro.

Oggi, inoltre, la compagna di Lorenzo Amoroso ha anche subito un piccolo incidente domestico. L’ex Miss Italia si è ferita con un coltello da cucina e vista la profondità del taglio è stato necessario far entrare un medico.

A svelarlo ai suoi compagni è stata proprio la donna in persona che ha spiegato l’accaduto:

Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto.

Con l’occasione e nella sfortuna, la donna può prendersi una pausa dalle pulizie domestiche e dal lavaggio dei piatti che sembrano essere sempre motivo di discussione:

Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano.