Manila Nazzaro è tornata alla sua vita personale dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello VIP.

La showgirl, in Radio RTL 102.5 dove conduce ‘No Problem‘ con Valeria Graci e Charlie Gnocchi ha parlato dei rapporti con le due ex coinquiline.

In particolare quelle con cui era più legata, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Sulla seconda ha riferito di aver visto dei video molto pesanti:

Inoltre, ha spiegato come mai con Soleil Sorge si sono interrotti così duramente i rapporti e ha analizzato la situazione:

Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra. Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli.