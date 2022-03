Manila Nazzaro fa un attacco inaspettato alle donne della casa del GF Vip. La gieffina ha un buon rapporto con tutte le sue compagne, ma gli ultimi eventi avvenuti nella casa, secondo Manila, hanno fatto cadere molte maschere. È rimasta delusa da delle affermazioni fatte da alcune partecipanti.

La motivazione che spinge molte di loro ad arrivare alla finale sono solo ed esclusivamente i soldi. “Quale motivazione è possibile per stare sei mesi lontani dai figli? Bastano i soldi?”.

Si domanda Manila Nazzaro. Alfonso Signorini rincara la dose: “È qualcosa che ti scandalizza? I soldi sono importanti, no?“. La gieffina allora cerca di spiegare la sua posizione. Secondo Manila i soldi non possono portare i partecipanti a sminuire la loro partecipazione.

Fonte studio GF Vip

Non si può partecipare solo per quel motivo. “I soldi sono uguali al bisogno. In qualche maniera qui tutti siamo per un bisogno, a volte però Jessica e Lulù, per la loro inesperienza, buttano tutto in pasto a questa necessità”.

Poi: “Mettono questo bisogno loro davanti e sbagliano. A volte in quel momento, quando siamo tutti in gioco, ci piacerebbe che venissero considerati anche i nostri bisogni. Tutti ne abbiamo diritto, senza alcun tipo di vergogna”.

Ma le principesse Lulù e Jessica spiegano: “Noi siamo qui per soldi, questo è come un lavoro”. Manila Nazzaro controbatte: “L’impegno può fare la differenza, il fatto che potreste imparare qualcosa e avere degli sbocchi”.

Ma le Selassié vanno oltre e cercano di far maggior chiarezza circa il loro pensiero e le loro problematiche: “Noi abbiamo delle problematiche molto note, vogliamo vincere per guadagnare tanti soldi e aiutare la nostra famiglia”. Dal web, nel frattempo, arrivano dei pronostici molto favorevoli per le due sorelle, che le danno addirittura vincitrici. Sarà proprio Lulù la nuova e trionfante vincitrice di questo GF VIP 6? In molti sostengono di si.