Manila Nazzaro è molto amica con le principesse Selassié, per questo le due si confidano molto con lei.

Ad aprirsi di più è stato Jessica che le ha confessato perché vorrebbe andare in finale: “Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente“.

La donna però l’ha prontamente fermata: “Ascolta no non dire queste cose, non fare questo discorso. Perché ti possiamo raccontare tutti noi le nostre cose, fidati è un mio consiglio. Questo tipo di ragionamento non ti porta da nessuna parte. Anzi, se andate in due in finale i televoti si dividono“

Durante la notte però, Manila Nazzaro ha svelato il discorso di poco prima a Miriana Trevisan e Davide Silvestri e ha spiegato che giocare sul vittimismo è sbagliato:

Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta.