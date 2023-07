Manila Nazzaro va sul serio con Stefano Oradei: eccola in vacanza con lui e con i figli

Manila Nazzaro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate. La storia d’amore tra l’ex Miss Italia e il ballerino Stefano Oradei procede a gonfie vele e sta occupando ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo la fine della storia d’amore con Lorenzo Amoruso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voltato completamente pagina.

Da qualche mese ormai Manila Nazzaro vive la sua vita al fianco del suo nuovo amore Stefano Oradei. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Confidenza’ l’ex Miss Italia ha rivelato di aver trovato la felicità dopo la fine della storia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste sono state le sue parole:

Sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro.

In questi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si trova in vacanza insieme al nuovo compagno e ai figli Nicolas e Francesco Pio, nati dal matrimonio con Francesco Cozza.

L’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è nato da pochi mesi. Come dimostrano anche gli scatti condivisi sulle loro pagine social, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il ballerino di Ballando con le Stelle sono più innamorati e felici che mai.

In questi ultimi giorni Manila e Stefano sono stati ad Alberobello per trascorrere qualche giorno di relax e sono poi tornati a Roma per festeggiare il compleanno di Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro. Ormai la storia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso è per Manila solamente un lontano ricordo. L’ex Miss Italia vive ora la sua vita felice al fianco del suo nuovo amore Stefano Oradei.