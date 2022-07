La cantante brasiliana Manoela di The Voice incinta senza saperlo. Protagonista di una recente edizione del talent show in Brasile, la ragazza di 28 anni pensava di soffrire di una colica. Andata in ospedale, però, ha scoperto che era in dolce attesa. Manoela ha così partorito in Calabria, presso la struttura sanitaria di Vibo Valentia.

Manoela Fortuna ha 28 anni ed è diventata mamma per la prima volta. La cantante aveva partecipato all’edizione brasiliana di The Voice. In queste ore ha fatto parlare di sé per aver dato alla luce la sua prima bambina, Esperanza, senza sapere di essere in dolce attesa.

Gaetano Caracciolo, amico musicista della cantante, ha raccontato che la giovane 28enne non si era insospettita, anche se qualche segnale c’era da qualche tempo.

Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica.

L’amico della giovane cantante brasiliana svela a Tgcom, il primo sito di notizie ad aver riportato del lieto evento, che per tutti quanti è stato un verro e proprio choc. La neo mamma non sapeva nulla e anche il neo papà, che sta arrivando dal Brasile, è rimasto senza parole.

Da qualche tempo prendeva antidolorifici, perché aveva spesso dolore a livello addominale. Nelle ultime 24 ore le sue condizioni di salute erano peggiorate. Dopo averla trovata a terra con perdite di sangue, gli amici l’hanno portata in ospedale. Dove ha scoperto di essere pronta a partorire.

Manoela di The Voice incinta senza saperlo: non erano le coliche, me le doglie pre parto

Arrivata in ospedale, i medici hanno subito capito che la giovane 28enne aveva le doglie e quei dolori erano dovuti alle contrazioni. E infatti poco dopo è nata Esperanza, anche se pare che lei volesse chiamarla con i nomi delle ostetriche che l’hanno assistita, Antonella e Rita.

Esperanza sta bene e anche la mamma.