Dopo il Grande Fratello Vip nuova esperienza televisiva in vista per il nuotatore.

Manuel Bortuzzo si è fatto largo nei mesi scorsi nel mondo dello spettacolo. Il nuotatore vittima di uno scambio di persona che lo ha costretto su una sedia a rotelle ha partecipato al Grande Fratello Vip.

E qui ha saputo mettersi in mostra e farsi apprezzare per la sua umiltà e forza d’animo. All’interno della casa aveva trovato anche l’amore di Lulu Selassie salvo poi la coppia lasciarsi dopo poche settimane dalla fine del reality.

A porre fine alla storia lo stesso Manuel con un comunicato. Anche se i reali motivi non sono mai stati svelati in molti hanno pensato che a metterci lo zampino sia stato il papà del giovane che ha sempre mal visto la relazione con la piccola Selassie.

La giovane ha sofferto molto da questa fine della relazione ma grazie all’amore delle sorelle e dei fan sta andando avanti.

Fonte: web

Per Manuel l’avventura al Grande Fratello Vip è stato un trampolino di lancio verso nuovi sbocchi professionali. Dapprima la Rai lo ha omaggiato con una fiction sulla sua storia. È stato poi ospite di diverse trasmissione e il prossimo autunno potremmo vederlo in un nuovo programma.

Stando infatti all’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo Tv Manuel Bortuzzo potrebbe diventare un prossimo ballerino di Ballando con le stelle.

D’altronde lo stesso nuotatore ha sempre affermato: “Voglio infrangere il maggior numero di tabù sulla disabilità, senza suscitare pietà o compassione”.

E la partecipazione a Ballando sarebbe l’ennesima dimostrazione per Manuel. Stanno iniziando a circolare vari nomi per il cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci.

Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Paola Barale, Emanuel Caserio, Violante Placido e Bianca Guaccero oltre a Iva Zanicchi potrebbero far parte del cast. Questo in attesa dell’ufficialità di Manuel Bortuzzo.

Non sarebbe la prima volta che a Ballando con le stelle partecipa una persona con un passato difficile. Giusy Versace, un’atleta paralimpica che a causa di un incidente stradale ha perso le gambe si è messa in gioco aggiudicandosi la vittoria della decima edizione in coppia con Raimondo Todaro