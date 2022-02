Manuel Bortuzzo e Lulù: “Mio padre ora è felice. Ecco perché prima non era d’accordo”

Manuel Bortuzzo torna a parlare della sua Lulù. L'ex gieffino è sempre più innamorato. Una sorpresa per San Valentino

La coppia che si è formata nella casa del GF VIP è sempre più innamorata e affiatata. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Manuel rivela di avere in mente un progetto bellissimo per il giorno di San Valentino.

Fonte Studio Verissimo

Nella sua vita oggi c’è un grande cambiamento: il rapporto e l’amore che prova per Lulù. Ecco le sue parole: “Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo”.

Bortuzzo vive male la quotidianità senza la sua fidanzata affianco: “Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino”.

“Voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino”, ha rivelato l’ex gieffino. L’amore di Manuel Bortuzzo è ormai tangibile per tutti e ne porta anche i segni sulla pelle.

Spunta infatti sul collo un nuovo tatuaggio, il numero 22, ed è lui stesso a spiegarne il significato: “Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica”.

Poi l’ex gieffino rivela che anche il suo papà, Franco Bortuzzo, ha cambiato idea sulla principessa e a tal proposito dice: “Perché prima non era d’accordo? Perché doveva vedermi. Ora che sto bene ed è felicissimo, non vede l’ora di conoscerla. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto”, ha concluso.