Nella casa del Grande Fratello VIP è sbocciato qualcosa tra Manuel Bortuzzo e la principessina Lucrezia Selassié, A commentare questa, forse, “bizzarra”, coppia è proprio il padre della giovane promessa del nuoto.

Fabio Bortuzzo, infatti, ospite alla trasmissione radiofonica “Non succederà più” condotta da Giada Miceli ha risposo a qualche domanda sulla natura della relazione tra i due ed è sicuro che lei non è la ragazza giusta per suo figlio. Fabio Bortuzzo spiega:

In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio.