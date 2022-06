C'è un perché ben preciso per cui non è stato presente alla festa.

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè ha tenuto banco il gossip per diversi mesi. Da quando si sono lasciati in molti si sono interrogati sul motivo della rottura.

Manuel che non è mai stato attivissimo sui social dopo la fine della storia d’amore è diventato ancora meno attivo. Le foto che ha iniziato a postare sono tutte in bianco e nero quasi a mostrare che qualcosa nel suo stato d’animo ancora non va per il verso giusto.

Manuel ha ovviamente anche eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme alla sua ex fidanzata. Lulu che ha ammesso di stare ancora male per la fine della relazione con Bortuzzo, nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno.

Tra gli invitato anche diversi personaggi che hanno condiviso con lei l’avventura nella casa del GF. Immancabili ovviamente anche le sorelle Jessica e Clarissa che la supportano quotidianamente.

Fonte: web

I più attenti hanno ovviamente notato l’assenza di Manuel Bortuzzo. A quanto pare il giovane non è stato nemmeno invitato. E crediamo che non potesse essere altrimenti visto il modo brusco con cui si è chiusa la relazione.

Le sorelle Selassie hanno anche ammesso che Manuel ha interrotto i rapporto anche con loro nonostante ci fosse stima e amicizia.

Ufficialmente però Manuel non ha partecipato alla festa anche per un altro motivo: si trova a Miami insieme al padre Franco e al fratello Kevin. Lui stesso ha pubblicato alcune foto nei giorni scorsi mentre si trovava in giro per la città americana.

E prima della partenza il nuotatore ha anche fatto un servizio fotografico a Roma insieme al fotografo dei vip Simone Speraino. Scatti professionali che forse serviranno per il lancio di qualche nuovo progetto a cui sta evidentemente lavorando. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà. Intanto Manuel sta continuando a postare le sue foto in bianco e nero.