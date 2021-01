Manuel Bortuzzo si candida per il Grande Fratello Vip: ma il motivo è ammirevole

Ricordiamo tutti la storia di Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito due anni fa da una pallottola volante al midollo. La ferita da arma da fuoco l’ha costretto alla sedia a rotelle, il ragazzo era una giovane promessa del nuoto olimpico.

Il giovane non si è mai arreso ed ispirato da altri sportivi come Bebe Vio e Alex Zanardi ha continuato a intraprendere il suo sogno. Ospite del programma Rai “ItaliaSì”, il giovane ha fatto una proposta bizzarra.

Per prima cosa ha spiegato cosa significhi vivere con una disabilità, quanto sia difficile rapportarsi con le persone e quanto le persone non sappiano come approcciare con le persone disabili.

“È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più”.

Manuel Bortuzzo ha avuto un’idea: vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip, spiegando: “non credo sia una proposta così peregrina. La forza del Grande Fratello è proporre i personaggi nella propria quotidianità. Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Io credo che mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro. E quindi lancio la provocazione: vediamo se qualcuno la raccoglierà“.

Il reality infatti potrebbe essere un modo per far vedere al mondo com’è davvero vivere con un handicap. Il campione di nuoto ha ribadito:

Oggi in Italia si parla molto di disabilità. Grazie a storie come quella di Bebe e Alex Zanardi, lo sport paralitico, ad esempio, sta godendo di sempre maggior attenzione – dice – Tuttavia nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno difficoltà ad avvicinarci, ad entrare in contatto fisico con noi”.

Insomma, gli autori del Grande Fratello si accorgeranno della richiesta e soprattutto come la prenderanno?