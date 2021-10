Nella casa del Grande Fratello VIP Manuel Bortuzzo ha parlato spesso del suo incidente, il ragazzo sembra affrontar sempre l’argomento con serenità. Ora, agli altri inquilini ha parlato direttamente della lesione del suo midollo.

Con grande speranza, infatti, il giovane sogna di poter tornare a muovere parzialmente le gambe. sembra che c’è una possibilità. Seppur non potrà (almeno per il momento) riacquistare il completo uso delle gambe, la sua mobilità potrebbe migliorare e ha spiegato:

Qualcosa si può riprendere. Essendo il midollo una cosa molto complessa, non è facile. Tu devi immaginarti una roba con miliardi di filamenti e connessioni, io molti li ho tranciati, ma alcuni sono ancora collegati. Molti sono ancora integri quindi. Le cure per tutti i collegamenti sono quasi impossibili da pensare. Tu per potermi curare dovresti prendere tra i miliardi di filamenti quelli giusti e collegarli. Filamento A e filamento A e unirli e così con tutti gli altri. Dovrebbe tutto essere collegato in modo perfetto. Si tratta di un lavoro quasi impossibile. Però nonostante ci si questo problema, il corpo umano è portato al recupero, non a morire.

Un’altra grande speranza è riposta nei miracoli della scienza, in questi ultimi anni si sono fatti passi da gigante e proprio le nuove tecnologie potrebbero aiutare Manuel Bortuzzo nella ripresa:

Si può creare qualcosa che aggiri il problema periferico. Quindi servono soltanto alcune cose basilari. Il collegamento per dare il grado giusto di flessione del ginocchio per far reggere le gambe. Poi serve un po di movimento alla coscia e al quadricipite. Potrò recuperare quello che si è salvato. Per altre cose minori bisognerà agire in modo esterno con degli interventi. Fino a che posso, che son vivo io mi impegnerò. Non dirò di non fare le operazioni. I medici con me sono stati chiari su cosa potrò recuperare. Se fosse ‘no, è impossibile’, me l’avrebbero detto.