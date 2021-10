Nella casa del Grande Fratello VIP, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Alex Belli hanno legato tantissimo. Tanto che il nuotatore è tornato a parlare con il campione di scherma di quella tragica notte che gli ha cambiato la vita.

La notte dell’incidente, Manuel Bortuzzo è stato scambiato per morto. Era riverso a terra in una pozza di sangue, i poliziotti giunti sul posto credettero che non c’era nulla da fare, ma fortunatamente si sbagliarono.

Quella sera oltre alla mia ragazza, con me c’era il mio grande amico Ale che credo sia stato il ragazzo che alla fine mi ha salvato la vita. La scena è stata drammatica, da film. La Polizia era già lì chiamata per la rissa. Quindi sono arrivati, perché erano dall’altra parte della strada, mi hanno fatto il test della pupilla e la prima cosa che hanno detto al mio amico è stata ‘purtroppo è morto’.

A salvarlo è stato il suo migliore amico, grazie a lui Manuel è riuscito a non perdere i sensi fino alla fine e ha fatto di tutto per salvarlo:

Il mio migliore amico che è alto 1,90 per 85 kg ha iniziato ad urlare, mi si è messo accanto ed ha iniziato a strattonarmi perché vedeva che me ne stavo andando, gridava: “Resta con me, non lasciarmi Manu”. E io penso che se sono qui con voi è anche merito suo. Stavo con le costole rotte, i polmoni perforati, ero a terra in una pozza, potete immaginare che scena è stata.

In sala operatoria la situazione è stata piuttosto complicata, a svelarlo al giovane è stato proprio il chirurgo. Manuel Bortuzzo non ha dubbi la salvezza è nello sport: