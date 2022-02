Manuel Bortuzzo vuole rientrare al GF Vip e lancia un vero e proprio appello nei confronti della redazione e di Alfonso Signorini. L’ex gieffino il giorno di San Valentino ha organizzato una piccola sorpresa per la sua fidanzata Lulù. Un bellissimo mazzo di fiori e un orso gigante hanno coronato il grandissimo desiderio della Salessié che, attendeva con ansia una sua visita.

Stando alle indiscrezioni delle scorse settimane, Manuel sarebbe dovuto entrare nella puntata del 14 febbraio come ospite per alcuni giorni. Purtroppo però, l’arrivo di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha cambiato drasticamente le redini e la programmazione della scaletta.

Il famoso nuotatore avrebbe voluto abbracciare la sua fidanzata e poter trascorrere la serata insieme a lei con una bellissima cena organizzata. È proprio lui di recente all’interno del programma Casa Chi, a svelare di essere disposto a restare in isolamento per una settimana pur di riabbracciare Lulù.

Manuel Bortuzzo vuole rientrare al GF Vip: il suo appello

L’ex gieffino dopo aver abbandonato il reality ha deciso di lanciare un vero e proprio appello nei confronti di Alfonso Signorini. Quest’ultimo infatti, sarebbe pronto a rimanere isolato per una settimana pur di abbracciare la sua fidanzata.

Manuel Bortuzzo negli ultimi giorni è stato ospite di Casa Chi dove ha potuto raccontare il suo percorso e il suo grande amore nei confronti di Lulù. È proprio ad affermare: “Lei era emozionatissima, sono stato super contento che non si è arrabbiata per il fatto che per ora non sono entrato, ma ha capito. Lei è lucidissima, nonostante a volte ha i suoi momenti in cui se la può prendere, sta avanti”.

Manuel prosegue spiegando: “L’ho rassicurata perché lì dentro ti senti un po’ perso. Fuori va tutto bene e volevo che lo sapesse. Io sono spesso con la sua famiglia e il suo cagnolino e le ho detto tutto questo.Ho visto come è contenta con l’orso gigante, prima se l’è messo nel letto. Che amore che è piccola. Per quanto riguarda la lettera, ho scritto a tutta la produzione per fargliela arrivare il prima possibile”.

L’ex gieffino intervistato dal programma Casa Chi ha proseguito affermando: “Mi hanno detto che la riceverà presto. La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile”.

“Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene. Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei” termina Bortuzzo durante l’intervista.

Ora non ci resta che aspettare la nuova puntata per capire se Alfonso Signorini accetterà o meno l’appello di Manuel, pronto alla quarantena pur di riabbracciare Lulù.