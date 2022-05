Com’era Manuela Arcuri da bambina? Sicuramente stiamo parlando di una delle attrici italiane più famose e più amate dal grande pubblico. Ha recitato in tanti film e fiction per la tv di grande successo e i suoi fan la seguono spesso sui social network, dove sono apparse delle foto della bellissima attrice italiana quando era piccola e non ancora così famosa.

Manuela Arcuri è sicuramente una delle attrici più amate in Italia. Grazie ai ruoli che ha interpretato è entrata nel cuore di molti italiani, che la apprezzano non solo per le sue doti da interprete, ma anche per la sua bellezza indiscutibile.

Com’era da bambina Manuela Arcuri? Se non hai mai visto delle foto della bella attrice appartenenti al periodo della sua infanzia, ci ha pensato la diretta interessata a pubblicarle sul suo profilo Instagram. Le foto sono poi diventate virali perché sono semplicemente adorabili.

Già quando era una bambina Manuela Arcuri era bellissima, con gli occhi vispi e attenti a guardare con curiosità quel mondo che poco tempo dopo avrebbe conquistato con la sua bravura come attrice. Non sappiamo che età avesse esattamente in questi scatti che sono già un cult.

Tanti i messaggi che i suoi fan hanno deciso di dedicarle per poter esprimere tutto il loro affetto. Anche nei confronti di quella bambina che non sapeva che sarebbe ben presto diventata un’icona del cinema italiano moderno. Ed è apprezzata anche all’estero.

Manuela Arcuri da bambina, le foto che fanno impazzire i fan sui social network

Se potessimo vedere il mondo con gli occhi dei bambini vedremmo la magia ovunque. Buongiorno così.

Questa la frase che accompagna la foto pubblicata da Manuela Arcuri sul suo profilo Instagram. Una citazione davvero bellissima che dimostra anche la sensibilità di una donna famosa che in fin dei conti è rimasta quella bambina semplice che tutti hanno potuto apprezzare in questi scatti dolcissimi.