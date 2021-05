Mara Adriani incinta del suo primo figlio. Te la ricordi? Qualche hanno fa ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Poi non ha continuato a lavorare a lungo nel mondo dello spettacolo, preferendo trovare un’altra strada. Oggi la bella ragazza ha annunciato di essere in dolce attesa: sarà un maschio o una femminuccia?

Mara è nata il 7 marzo del 1987 a Roma, dove è tornata a vivere. Ha origini eritree e una sorella nata da una precedente relazione della madre e un fratello nato da una precedente storia del padre, che non conosce però di persona.

10 anni fa ha partecipato al Grande Fratello. Era molto amata all’epoca, ma ancora oggi è decisamente conosciuta: era l’edizione numero 10 del reality show, un po’ più lunga per celebrare il primo decennio di vita del programma targato Mediaset.

Mara Adriani era riuscita a resistere a lungo, nell’edizione durata 134 giorni e per la prima volta durante le vacanze di Natale e di Capodanno. La finale dell’8 marzo venne vinta da Mauro Marin, ma tutti si ricordano di lei e della sua storia d’amore con Alberto Baiocco.

Mara e Alberto sono rimasti insieme per qualche tempo. Oggi l’ex concorrente ha 33 anni e non lavora più in televisione, anche se ci tiene aggiornata con le immagini che pubblica ogni giorno sui suoi profili social.

Ed è proprio su Instagram che ha annunciato il lieto evento, con un post in cui mostra con orgoglio il suo pancione che crescere. Insieme al futuro papà, Fabio, ha deciso di trasferirsi a Roma per crescere il pupo: finora, infatti, avevano vissuto a Londra.

Mara Adriani incinta: quando nascerà il bambino?

La futura mamma scrive di non vedere l’ora di poter conoscere il proprio bambino o la propria bambina: ancora non sappiamo il sesso del nascituro.

Congratulazioni futura mamma!