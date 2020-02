Mara Venier accusata dagli organizzatori di produzione :”Ci rivolge continuamente accuse, minacce e insulti verbali gratuitamente” La zia D'Italia Mara Venier viene chiamata a rispondere di minacce insulti verbali che riserverebbe agli organizzatori di produzione della Rai

Mara Venier nel ciclone delle polemiche. Spunta fuori una lettera accusatoria che riguarda proprio lei. Si proprio cosi, la conduttrice più amata d’italia, finisce sotto la bufera delle accuse. Dopo che un’organizzatore di produzione della Rai di Roma degli studi televisivi di Domenica In, l’accusa di aggressioni e minacce verbali.

Mara Venier, avrebbe minacciato e offeso verbalmente l’intera squadra di lavoratori. Nando Clemenzi, questo è il nome del capo di produzione, che lancia l’accusa, ma a quanto pare, parla a nome di un’intera equipe di lavoratori.

E’ stata pubblicata una lettera, su Facebook, dove si prendono delle dure posizioni, contro la conduttrice, rivelando un dietro le quinte davvero inaspettato. Si parla di un episodio avvenuto dopo la puntata, evento che sembrerebbe non essere l’unico.

Il post, da loro pubblicato, sulla pagina social, cita così :” L’aggressioni verbali e offese personali, insulti irripetibili e minacce immotivate e demenziali, nei confronti di un nostro collega. Nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione televisiva Domenica In, posto in atto dalla conduttrice del programma.

Questo è solo l’ultimo, increscioso episodio, di una lunga sequenza, che arriva negativamente, sull’intera categoria degli ispettori di produzione“. E non finisce qui :” Da tempo si è in balia dei disturbi umorali di conduttrici e conduttori televisivi, che si tramutano in inaccettabili e insopportabili discriminazioni, pur non sussistendo, rilievi di carattere professionale”.

Parole pesanti, che vanno ha minare, l’idea che molti italiani hanno della conduttrice. Dove è ben lontano dalla Mara Venier che tutti conosciamo, la famosissima zia d’italia, pronta con la sua ironia e mai arrabbiata. La verità e tutta da sondare, per il momento c’è solo silenzio. La conduttrice, non risponde alle accuse personalmente, ma si sta avvalendo di legali che risponderanno per suo conto.