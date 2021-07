Mara Venier di nuovo in ospedale per sottoporsi ad un intervento

Mara Venier da una pessima notizia a tutti i suoi fans più affezionati. L’amata conduttrice si è mostrata sui social intenta a percorrere il corridoio del reparto di chirurgia maxillo-facciale, in ospedale. Purtroppo, Mara, nel corso di un recente intervento odontoiatrico, ha subito una lesione di un nervo facciale.

La Venier è dovuta tornare di nuovo in ospedale, per monitorare la situazione e cercare una soluzione. Appena poche settimane fa, la showgirl non era riuscita a non piangere, raccontando ai suoi followers dei problemi che l’intervento le ha causato. In quell’occasione, la conduttrice aveva pensato di intraprendere le vie legali contro l’odontoiatria che l’ha operata e che, quindi, è da ritenersi responsabile delle complicazioni che ne sono derivate.

Queste alcune delle parole infuocate della donna contro il dentista: “Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”. Quello a cui Mara Venier si è sottoposta sarebbe dovuto essere un intervento di routine, ma così purtroppo non è stato. Per forte dolore che sentiva Mara si è dovuta subito sottoporre ad un secondo intervento.

A suo dire, la conduttrice non riusciva neanche a muovere la bocca per parlare e questo, dato il suo lavoro da presentatrice, l’ha molto preoccupata. Queste alcune delle parole della donna: “Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”. Purtroppo, però, le sue problematiche dopo questa complicazione odontoiatrica non sono arrivate alla fine. Mara, poche ore fa, si è mostrata di nuovo in ospedale.

Non si sa molto sul motivo che ha spinto la conduttrice a tornare nel reparto di chirurgia, ma i più bene informati sono sicuri che la Venier si stia sottoponendo ad un nuovo intervento. Qualunque si sa il motivo per cui Mara sta tornando in ospedale, moltissimi suoi ammiratori, amici e colleghi le dimostrano sostegno e amore.