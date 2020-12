Mara Venier, ascolti record per l’ultima puntata del 2020 di Domenica In

Mara Venier chiude l'anno con uno strabiliante successo: è record di ascolti per l'ultima puntata di Domenica In

Prosegue il successo di ‘Domenica In’ con Mara Venier che nella puntata natalizia di domenica 27 dicembre 2020 in onda dalle 14 in diretta su Rai1 totalizza nella prima parte il 17.9% di share con 3.421.000 telespettatori.

Non si arresta la scalata neanche nella nella seconda parte della puntata che totalizza il 20.2% di share con 3.655.000 telespettatori.

Mara Venier totalizza una media di puntata di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori ‘Domenica In’ che si conferma uno dei programmi più amati del day time della televisione.

Gli ospiti della sedicesima puntata

Lo show si è aperto come sempre con ospiti di eccezione. In corrispondenza con il Vaccine Day la trasmissione si è aperta con un collegamento con il Ministro della Salute Roberto Speranza e in studio il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Non sono mancati gli ospiti del mondo dello spettacolo. In collegamento da Milano, l’Étoile della scala di Milano Roberto Bolle. Il ballerino ha presentato la quarta edizione dello show “Danza con me”, in onda da gennaio 2021.

Spazio anche ai grandi della musica, da Massimo Ranieri che ha presentato alcuni brani del suo nuovo album a Clementino, giudice del talent musicale “The Voice Senior”.

In chiusura l’astrologo Simon and the Stars che ha presentato alcuni anticipazioni in merito all’oroscopo del 2021.