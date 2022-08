Mara Venier costretta a tornare con urgenza dalle vacanze: cosa è successo

Mara Venier è una dei personaggi più amati della televisione italiana. La celebre conduttrice da anni entra nella casa degli italiani con le sue trasmissione tanto che ormai è conosciuta con l’appellativo di “zia Mara”.

In attesa di tornare al timone di Domenica In il prossimo 18 settembre per accogliere amici del mondo dello spettacolo, è volata a Santo Domingo insieme al marito Nicola Carraro per ricaricare le batterie.

Mara è molto attiva sui social e quotidianamente pubblica storie di aggiornamento di quello che fa. Da Playa Minitas la Venier ha mostrato scatti di relax con parenti e nipoti.

Poi improvvisamente è dovuta tornare in Italia con urgenza. La conduttrice è tornata a Roma in tutta fretta anche se non ha condiviso con i suoi fan i motivi che l’hanno spinta a rientrare.

Un dettaglio però non è passato inosservato ai fan: Mara ha inquadrato dei corni rossi sulla scrivania. Un modo per far capire di essere perseguitata dalla sfiga? Non si sa, di sicuro non è successo nulla di grave visto che la Venier continua a pubblicare storie e foto spensierate.

Mara Venier, l’ultimo scatto social per prendere in giro il marito

L’ultima qualche ora fa quando ha voluto scherzare sulle faccende di casa. Mara ha pubblicato una foto con la scopa in mano mentre era intenta a pulire il terrazzo.

“Foto a tradimento del mio simpatico marito…..che non fa niente e mi prende in giro……scusate amiche di Instagram ma i vostri mariti vi aiutano ??? fanno qualcosa in casa???” – la domanda di Mara ai suoi fan.

Su quello stesso balcone qualche settimana fa Mara Venier si era mostrata intenta a lottare contro i gabbiani durante le faccende casalinghe. Una lotta impari a cui la conduttrice deve fare i conti abitualmente.