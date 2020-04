Mara Venier a Domenica In fa un’esilarante gaffe su Iginio Massari Gaffe divertentissima di Mara Venier a Domenica In su Iginio Massari mentre era in collegamento con Francesco Renga da Brescia; ecco cos'è successo

Mara Venier a Domenica In è stata la protagonista di un’esilarante gaffe su Iginio Massari durante il collegamento con Francesco Renga. La conduttrice stava cercando di essere gentile ma è finita per fare un’altra delle sue ormai famosissime gaffe. Poi, per rimediare, ha peggiorato la situazione, mettendo in imbarazzo anche Francesco Renga. Ma cos’è successo esattamente? Mara Venier stava parlando con Francesco Renga, in collegamento da Brescia. La conduttrice di Domenica In si è ricordata con piacere di alcuni dolci che Francesco Renga le aveva fatto assaggiare qualche mese prima e gli ha chiesto informazioni su chi fosse il pasticcere che li aveva preparati. Zia Mara aveva sicuramente buone intenzioni. Credendo che si trattasse di una piccola attività commerciale, ha provato a farle un po’ di pubblicità in trasmissione in questi momento così delicato. Francesco Renga, con un sorriso, le ha detto che quei dolci erano stati fatti da Iginio Massari. Ma, stranamente, il nome non diceva nulla a Mara Venier. Infatti, la conduttrice ha detto di non conoscerlo “questo Gino”. Fortunatamente, la situazione è stata salvata dalla pubblicità. Nel frattempo, gli autori hanno spiegato a Mara che Igino Massari era molto conosciuto e che era il titolare della Pasticceria Veneto. Ma Mara Venier, impunita, una volta tornata dalla pausa pubblicitaria ha continuato ridendo: “Ma m’hanno detto che sto Iginio è famosissimo, è il numero 1 della pasticceria italiana, ha fatto pure Masterchef… ma me lo vuoi dì?” Un siparietto divertentissimo che ha fatto sorridere tutti. Infatti, in questo momento così difficile per noi tutti, sorridere un po’ fa bene. Iginio Massari, 78 anni, non è affatto uno sconosciuto ma Mara Venier non ha riconosciuto il suo nome. Nome prestigioso, considerato da molti il padre putativo di due eccellenze italiane: il pandoro e il panettone. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI