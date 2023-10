Mara Venier e Simona Ventura, emerso il motivo per cui non si parlavano: cosa è successo

Scopriamo insieme il motivo per cui le due conduttrici non si parlavano

In queste ultime ore sta facendo molto chiacchierare l’abbraccio di cui si sono rese protagoniste Mara Venier e Simona Ventura nel corso dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda su Rai1. Sembra che tra le due conduttrice sia tornato il sereno dopo un periodo di allontanamento che aveva fatto chiacchierare non poco le pagine dei principali giornali di cronaca rosa.

Sono molti coloro i quali si sono interrogati sul motivo per cui l’amicizia tra Mara Venier e Simona Ventura è finita. Stando alle indiscrezioni, pare che le due conduttrici Rai si siano allontanate prima che Simona Ventura iniziasse la sua relazione con Giovanni Terzi. Forse non tutti sanno che prima di Giovanni, Simona Ventura è stata legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier.

In realtà il motivo per cui si sono allontanate Mara Venier e Simona Ventura non è venuto mai a galla. Qualunque esso sia, l’importante è che le due conduttrici siano riuscite a trovare un punto d’incontro. Queste sono state le parole che Mara Venier ha rivolto a Simona Ventura:

L’amore ti ha fatta cambiare, Giovanni ti ha fatta cambiare. Sei davvero un’altra persona.

Dopo il gesto di cui si è resa protagonista insieme a Mara Venier, Simona Ventura si è esposta con queste parole:

Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno.

Tutto è bene quel che finisce bene. L’abbraccio di cui si sono rese protagoniste Mara Venier e Simona Ventura ha riempito di gioia e stupore tutti i loro numerosissimi fan.