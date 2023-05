Mara Venier, la clamorosa gaffe a Domenica In: ecco cosa è successo

Ieri, domenica 21 maggio 2023 , è andata in onda un’altra puntata di Domenica In su Rai 1. Tra gli ospiti della diretta c’è stato Massimiliano Ossini il quale si è lasciato andare ad una lunga intervista insieme a sua moglie e sua figlia. Tuttavia, nel corso della conversazione, Mara Venier si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più amati e popolari nel mondo della televisione italiana. Ogni domenica, la conduttrice non manca mai all’appuntamento su Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti della puntata andata in onda domenica 21 maggio 2023 c’è stato Massimiliano Ossini.

Quest’ultimo si è presentato in studio insieme alla sua famiglia per aprire il suo cuore alla padrona di casa. Nel corso della conversazione, la conduttrice non ha potuto fare a meno di far notare al suo ospite che il suo telefono continuava a squillare. In ogni modo, Massimiliano ha risposto di avere l’Apple Watch, quindi le notifiche gli arrivavano comunque.

Alla luce di questo, la Venier avrebbe voluto domandare al suo collega se avesse messo la vibrazione ma qualcosa è andato storto. Pertanto, la conduttrice ha commesso inconsapevolmente una piccola gaffe dicendo:

Hai messo il vibratore?

Massimiliano Ossini ha cercato di non dare peso alle parole della presentatrice ma il pubblico non ha potuto fare a meno di ridere. Pochi istanti dopo, Mara ha preso coscienza del suo errore ed ha esclamato:

No, la vibrazione, cosa ho detto?

Inutile dire che l’episodio ha divertito tutti i telespettatori, compreso l’ospite insieme a sua moglie e sua figlia. Il video che documenta la gaffe di Mara Venier è diventato virale sui social nel giro di pochissime ore.