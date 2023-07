Mara Venier, la conduttrice va su tutte le furie e rivela: “È scattata la denuncia” Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Mara Venier è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La conduttrice di Domenica In si è mostrata una vera e propria furia sui social dopo aver scoperto che il suo nome è stato utilizzato per portare avanti una truffa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Mara Venier non ci sta e sui social denuncia coloro che utilizzano il suo nome per truffare le persone. La conduttrice di Domenica In è infatti venuta a conoscenza dell’esistenza di un profilo fake su Instagram che porta il suo nome. Ovviamente, il profilo di cui stiamo parlando viene utilizzato per compiere delle truffe.

Dopo essere venuta a conoscenza del fatto, Mara Venier ha informato tempestivamente tutti i suoi followers informandoli del fatto che il profilo a suo nome fosse in realtà un fake. Queste sono state le sue parole:

Non sono io!

Queste sono state le parole di Simona Ruffino e che Mara Venier ha condiviso sulla sua pagina Instagram:

Diffidate da ogni comunicazione inerente a Mara Venier che non parta dal suo unico profilo ufficiale. Mara non presta assolutamente il suo volto ad iniziative legate a vincite e lotterie. Si tratta di truffe e utilizzano impropriamente il volto di Mara in modo illegale e manipolatorio.

In seguito, Simona Ruffino ha poi aggiunto:

L’utilizzo di brand legati in qualche maniera all’immagine di Mara Venier per ottenere la fiducia degli utenti è un aggravante. I personaggi pubblici sono una grande esca perchè attraverso il loro nome e la loro popolarità è facile innescare un meccanismo manipolatorio.

Attualmente sembra che la situazione sia stata risolta, dal momento che i fan sono stati avvisati del fatto che il profilo a nome di Mara Venier fosse un account falso.