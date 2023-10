Lo scatto di Nicola in ospedale in sedia a rotelle ha preoccupato milioni di fan, a spiegare cos’è accaduto davvero è la stessa Mara Venier: ecco le sue parole

Mara Venier nei giorni scorsi ha preoccupato tutti i suoi fan pubblicando all’interno delle proprie storie Instagram uno scatto inaspettato. Quest’ultima aveva così mostrato suo marito Nicola Carraro in ospedale seduto su una sedia a rotelle senza dare nessuna spiegazione.

Una storia social cancellata poco dopo ma che, aveva già iniziato a fare il giro dei vari utenti che fin da subito hanno chiesto aggiornamenti e chiarimenti in merito. Nelle ultime ore infatti, non si è parlato d’altro sia per via della curiosità creatasi attorno ma anche per la preoccupazione.

A spiegare quanto accaduto e a rompere il silenzio in merito a suo marito, è la stessa Mara Venier che, ha fatto chiarezza davanti ai suoi fan. Ecco le sue parole.

Mara Venier, la verità dietro la foto del marito in sedia a rotelle: Le sue parole

In un primo momento dopo aver eliminato la foto, nessuno dei due interessati aveva deciso di aggiornare i propri fan in merito a quanto stata accadendo. Le parole su quali potessero essere i motivi del suo ricovero erano state scritte dal portale Leggo.

Quest’ultimo infatti, aveva affermato: “Si potrebbe trattare di semplici controlli, ma i fan si sono preoccupati e restano in attesa di nuove informazioni da parte di Mara. Lei, subito dopo aver pubblicato la storia su Instagram, l’ha rimossa”.

A distanza di ore però, è finalmente Mara Venier a dire davvero cosa sia successo a suo marito Nicola. Per fortuna dietro la foto che ha fatto preoccupare il web, ci sarebbe una semplice broncoscopia andata nel migliore dei modi.

La conduttrice ha così affermato: “Tutto bene. Ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto. E l’amore porta bene sempre”. Tutto si è risulto per il meglio e i fan della “Zia Mara” hanno potuto tirare un respiro di sollievo.