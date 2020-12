Mara Venier lascia Domenica In: ma ecco chi prenderà il suo posto

Ormai sembra ufficiale, se prima erano solo voci di corridoi ormai la notizia è confermata. Mara Venier saluterà Domenica In, per la conduttrice questa è l’ultima stagione con cui terrà compagnia ai telespettatori.

Ovviamente, le sue fan sono assolutamente dispiaciute. In molti stanno provando a convincere la Zia Mara a ripensarci. Ma c’è ancora speranza? Una piccola luce intorno al tunnel la fa intravedere Nicola Carraro.

Il marito di Mara Venier ha infatti pubblicato un video sui social sull’argomento. Il messaggio dell’uomo inizialmente si apre con un barlume di speranza: sarà vero che Mara lascia?

Tuttavia, prosegue con una frecciatina non indifferente. Il posto sulla poltrona della Venier è molto ambito dalle conduttrici italiane. Ma chi riuscirà a prendere il suo posto?

Come sapete Mara ha annunciato che quest’anno sarà la sua ultima Domenica In. Poi bisogna vedere se sarà vero, ma lo ha annunciato. Molti di voi sono disperati e molte signore della televisione si sono già candidate a prendere il suo posto seppure con distinguo importanti. La Ruta, la Fialdini hanno detto che finché c’è Mara non se ne parla, ma un pochino ci hanno provato.

Dopo la prima frecciatina alle colleghe suadete. L’uomo ha fornito alcuni nomi papabili nomi per lo show domenicale.

La domanda è semplicissima: chi mettereste al posto di Mara, ammesso e non concesso che Mara voglia lasciare? Io ho tre proposte, tre di quelle che piacciono a me. Una è Antonella Clerici che è tipo Mara, farebbe benissimo Domenica In. Non credo che lo farebbe mai perché non credo che lascerà la sua cucina e lascerà lo studio di Milano, che è vicino casa sua, per venire a Roma.

Se la stima per la Clerici è evidente, non mancano anche belle parole per una delle migliori amiche di Mara. Eleonora Daniele a cui la conduttrice di Domenica In ha fatto da madrina alla figlia.

Un’altra che mi piace molto è Eleonora Daniele che ha tanta gavetta alle spalle, è veneta anche lei, è preparata, ha tutte le capacità professionali per poter fare una buona Domenica In.

In ultimo, l’uomo avanza altri due nomi, ma con una dolcissima dedica alla moglie:

Un’altra che mi piace da tempo è Caterina Balivo, che adesso è un po’ scomparsa dagli schermo, ma è una spiritosa, una bella ragazza, anche lei ha fatto tanta gavetta per cui potrebbe essere un’altra ottima sostituito.

“Certo, sostituire Mara non è facile, però queste sono le mie opinioni. Poi tra gli uomini ci sono Alberto Matano che ha fatto un’ottima prova a La vita in diretta e eventualmente Diaco che è un po’ più anarchico, però a me piace moltissimo perché è una persona intelligente, ha un gran cuore e una grande sensibi“,