Mara Venier senza freni a Domenica In: “Una vergogna”

Domenica 26 marzo 2023 è andata in onda un’altra puntata di Domenica In. Nel corso della diretta, Mara Venier ha dedicato ampio spazio ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi ultimi è emerso il volto di Paolo Limiti. Proprio in ricordo dell’uomo, la celebre conduttrice si è lasciata andare ad una rivelazione shock. Scopriamo insieme che cosa ha detto nel dettaglio.

Nella puntata di Domenica In andata in onda il 26 marzo 2023, Mara Venier ha dedicato ampio spazio a Paolo Limiti, uno degli autori e conduttori più importanti nel mondo dello spettacolo. Nello studio della conduttrice a celebrare il ricordo dell’uomo c’erano anche Manuela Villa, Tizia Rivale, la cantante Giovanna e Justine Mattera.

Nonostante i sorrisi e le commozioni, la donna non ha potuto fare a meno di rimproverare alcuni colleghi. Queste sono state le sue parole:

Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!

Successivamente, a prendere la parola è stata Iva Zanicchi la quale si è fatta sfuggire una parolaccia. Alla luce di questo, la Venier l’ha ripresa invitandola a limitare la sua schiettezza. Una volta placata la sua irruenza, Iva Zanicchi ha colto l’occasione del ricordo di Paolo Limiti per confessare:

Era una persona che dava tanto. Tutti gli artisti che partecipavano alle sue trasmissioni per Paolo erano dei figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Anche Orietta Berti sarebbe dovuta intervenire nello studio di Domenica In. Tuttavia, la cantante non ho potuto essere presente in quanto svolge il ruolo di opinionista Grande Fratello Vip. Nonostante questo la padrona di casa l’ha voluta salutare in diretta: