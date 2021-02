Mara Venier sulla finta morte del marito: “Un amico finito al pronto soccorso”

Sul web circola davvero di tutto, ma questa volta le fake news hanno provocato dei veri e propri danni. Qualche giorno fa, sul web, circolava la notizia di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Ovviamente e fortunatamente, l’uomo sta bene, ma sono state ore di apprensione.

Quando è circolata la notizia, tutti si sono preoccupati e hanno mandato dei messaggi alla conduttrice che, appresa la notizia, ha pensato bene di smascherare la fake news postando un messaggio chiaro e tondo sul suo profilo Instagram.

Nei giorni seguenti la conduttrice è intervenuta in videochiamata a La Vita in Diretta e ha parlato dell’accaduto ad Alberto Matano. Mara Venier, visibilmente provata, ha spiegato:

È stata una giornata terribile per me e per Nicola. Tutto è cominciato nella tarda serata dell’altro ieri sera quando sono arrivate delle telefonate di amici molto strane, due o tre anche a tarda notte. Ci chiedevano se andasse tutto bene, evidentemente non avevano nemmeno il coraggio di chiedere nulla. Poi ieri mattina ho cominciato a ricevere dei messaggi che non ho letto subito. Quando sono andata a vedere, erano messaggi di condoglianze.

È stato poi il malcapitato Nicola Carraro a raccontare come si è accorto di quello che stava accadendo: “Io ho trovato un vocale di uno dei miei migliori amici che vive all’estero e non vedo da tanto tempo che mi diceva ‘sei andato via senza dirmi niente’. Poi ha proseguito: