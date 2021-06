Mara Venier torna in onda dopo l’operazione al dante: commozione a Domenica IN

Mara Venier è tornata in diretta a Domenica IN dopo lo spavento dell'operazione chirurgica: le sue parole tra le lacrime

Mara Venier è tornata più forte che mai, ma l’emozione ha preso il sopravvento. La conduttrice, finalmente in onda a Domenica IN, si è ripersa dall’incubo che ha vissuto giorni fa. In apertura al programma, la presentatrice veneta, ha rotto il silenzio tra le lacrime.

In apertura, Mara Venier, ha deciso di ringraziare tutti per i messaggi, ma soprattutto per l’affetto e la vicinanza. In apertura al talk show della domenica, la donna non ha trattenuto le lacrime e ha spiegato:

Sono strafelice di essere qui questa domenica e riprendere il mio posto. Questo è il mio posto. Io voglio cominciare questa domenica ringraziando tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni. Non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore dei tanti messaggi che mi sono arrivati da chi mi segue, ma anche da amici e colleghi. Scusatemi, l’emozione per me è tanta. Davvero, grazie di cuore a tutti quanti. Vi abbraccio e grazie a Sileri di essere qui.

La donna è tornata in TV dopo aver subito un delicato intervento al viso. Con più precisione alla donna è stato messo un impianto dentale nel modo sbagliato e, forse a causa di un’infezione, ha dovuto affrontare un nuovo intervento chirurgico.

Il dolore in quei giorni è stato atroce, ma soprattutto la paura di non tornare a muover il volto. La donna aveva anche spiegato che avrebbe agito legalmente contro il dentista che l’ha operata con così poca cura.

Ora, fortunatamente, sembra tutto passato ma la paura e la commozione restano.