Mara Venier vuole lasciare Domenica In, Il marito dichiara:”prenderemo le nostre decisioni A rischio la conduzione di Domenica In Mara Venier vuole lasciare il timone dopo le accuse ricevute

Mara Venier rischia di lasciare il programma. Il marito Nicola Carraro rilascia delle dichiarazioni: “ Prenderemo le nostre decisioni“. Ora c’è mistero, la conduttrice dopo le ultime accuse ricevute dopo le registrazioni del programma di Domenica In, lasciano il dubbio sulla conduzione del programma.

Nella lettera apparsa su facebook degli organizzatori di produzione, Mara Venier è stata accusata di aver deliberatamente, insultato, minacciato alcuni dei lavoratori dietro le quinte del programma. Con un non chiaro motivo.

Il marito Nando Clemenzi, dopo il silenzio che la conduttrice ha voluto nei confronti di questa storia, avvalendosi dei suoi avvocati, ha deciso di inviare un comunicato. Ovviamente ha messo tutti visibilmente in allerta. Sono passati due anni, da quando la presentatrice ha ripreso le redini del programma.

Dopo una lunghissima assenza dalla Rai, e da quando è tornata, gli ascolti sono aumentati vertiginosamente. Dal contratto si sapeva per certo che Mara Venier, rimaneva al timone di Domenica In, ancora un anno, ma dal comunicato arrivato, sembrerebbe tutto rimesso in discussione.

Nicola Carraro, si è avvalso dei social, per inviare un primo messaggio, dopo le polemiche. Nel post, troviamo una foto della moglie e di fianco scrive:” Un programma di grande successo, dà spesso fastidio, io voglio stare con tutti voi, vicino a mia moglie, poi il prossimo anno, prenderemo le nostre decisioni, in tanto chiaro e forte #iostoconmara”.

Il post, ha ricevuto moltissimi commenti, esprimendo la loro vicinanza. Ma tante anche le polemiche, pronti a stare vicini a chi lavora, senza essere insultato.

Le accuse, che Mara Venier, ha ricevuto, sono pesanti. La zia d’italia, rompe il silenzio e risponde anche lei sui social.

Pubblica un video, del suo ispettore di produzione, dove l’uomo dimostra affetto e un ottimo rapporto con la conduttrice e dice:”Pino è stato tanti anni il mio ispettore di studio nelle mie domeniche in”.