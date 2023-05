Marcell Jacobs, lite tra l’ex moglie e la compagna attuale: scatta la denuncia per aggressione

Nervi tesi tra Renata Erika Szabo ex compagna di Marcell Jacobs e Nicole Daza, attuale moglie del campione d’atletica. A quanto pare Renata ha presentato una denuncia per aggressione nei confronti di Nicole accusandola di averla prima aggredita verbalmente per poi tirargli i capelli.

Lo scontro sarebbe avvenuto ieri pomeriggio a Desenzano sul Garda alla presenza di Marcell che si trovava lì per inaugurare la nuova pista d’atletica della Jacobs Academy Sport.

Fonte: web

Renata già un anno fa aveva accusato l’ex marito di essersi allontanato dal figlio Jeremy di 9 anni. Lei stessa sul suo profilo Instagram ha spiegato cosa successo ieri. Szabo ha raccontato che prima “non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso” e in seguito “mentre stavo parlando con mio figlio (che si trovava insieme al padre, ndr) sono stata aggredita dalla mia ex suocera”.

A quel punto dati i nervi tesi tutti si sono recati in un ufficio per cercare di risolvere la situazione in maniera pacifica. Ma lì il tutto sarebbe degenerato con il faccia a faccia tra le due donne “Ha cercato di attaccarmi verbalmente e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli” – ha detto l’ex compagna di Jacobs nei confronti dell’attuale moglie del campione d’atletica.

Sul posto è poi arrivata anche una pattuglia del commissariato di Desenzano che hanno portato gli animi alla calma. Szabo si è recata in dalla Polizia per sporgere denuncia nei confronti di Daza. Su quanto accaduto a Desenzano, la famiglia Jacobs ha preferito non commentare. Probabile che la faccenda si concluda dinnanzi ad un giudice.

Si tratta però di una lite avvenuta dopo mesi di tensioni. Szabo da tempo sostiene che Jacobs non si occupa come dovrebbe del loro figlio e alla base dei litigio potrebbe essere proprio il trattamento che Marcell ha nei confronti del figlio avuto dal suo precedente matrimonio.