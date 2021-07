Marcella Bella è stata una delle cantanti più apprezzate in Italia. Siciliana, catanese, sin fa piccolina sognava di sfondare nel mondo della musica. Il suo debutto è stato negli anni 60 anche se la consacrazione vera e propria è avvenuta soltanto nel 1972 in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo. In quell’occasione portò sul palco dell’Ariston un brano che è rimasto impresso nella storia di Sanremo, “Montagne verdi”, con cui si posizionò al settimo posto nella classifica finale. Il vincitore fu invece Nicola Di Bari, con la canzone intitolata “I giorni dell’arcobaleno”.

Fonte: web

Da quel momento le partecipazioni al festival della canzone italiana sono state numerose: ben 7. L’ultima proprio in compagnia di suo fratello Gianni nel 2007. Il rapporto tra lei e suo fratello è splendido non solo da un punto di vista professionale. Purtroppo nell’ultimo periodo Gianni Bella è stato colpito da una terribile malattia. Un episodio che ha destato molto dolore e preoccupazione nella stessa Marcella.

Fonte: web

Marcella Bella, il dolore per il fratello Gianni

L’artista in una recente intervista ha raccontato: ““Fisicamente mio fratello Gianni sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia” – ha detto. In seguito ha dichiarato che, nonostante i problemi, l’amore di suo fratello per la musica non è mai svanito, tanto che la stessa gli ha chiesto se scrivesse una nuova canzone per lei.

E lo ha fatto insieme all’aiuto degli altri fratelli. Il brano dal titolo “Un amore speciale” è stato anche proposto al recente Festival di Sanremo, ma la direzione artistica capitanata da Amadeus lo ha scartato causando un grande dispiacere alla stessa Marcella che ci teneva tantissimo ad omaggiare suo fratello.

Fonte: web

Ma ben presto vedremo Marcella di nuovo in tv impegnata nel nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sarà tra i giudici di Star in the Star che partirà a settembre.